Antisemitismo pdl Scotto | Mai via Almirante stop strade intitolate a chi appoggiò leggi razziali

Un deputato della maggioranza ha dichiarato che le strade intitolate a figure che appoggiarono le leggi razziali non devono essere mantenute e ha proposto di aggiornare la legge del 1927 che regolamenta le denominazioni di vie e piazze. La proposta mira a contrastare l’antisemitismo e l’odio razziale, coinvolgendo modifiche nelle pratiche di intitolazione pubblica. La questione riguarda l’assegnazione di nomi a luoghi pubblici nel paese.

(Adnkronos) – Contrastare l'antisemitismo e l'odio razziale (anche) aggiornando la vecchia legge -risalente al 1927- che disciplina la scelta dei nomi, per vie e piazze nel Belpaese. Nel testo, tuttora in vigore, l'unico vincolo reale all'intitolazione di luoghi pubblici era che il presceltoa dovesse esser deceduto "da almeno dieci anni". Maglie troppo larghe, per il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: "Mai più portati gli stivali". I racconti di chi da bimbo visse le leggi razziali. Brividi ancora vivi a Caina Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue stradeFra i nominativi, alcuni dei quali hanno fatto già discutere, anche quello di Stefano Saetta: il figlio del giudice Antonino. Una raccolta di contenuti su Antisemitismo pdl Scotto Mai via... Arturo Scotto: Delrio non si faccia strumentalizzare, la destra non ha mai rinnegato le leggi razzialiDelrio e i senatori del Pd non si prestino alla strumentalizzazione della destra. Non si può combattere uno slogan sbagliato come se fosse un reato d’opinione. Per questo ci sono già leggi molto ... huffingtonpost.it Ddl dei riformisti dem sull'antisemitismo, scontro nel PdScintille nel Pd sul disegno di legge a prima firma di Graziano Delrio sul contrasto all'antisemitismo. Il testo, cofirmato da un folto gruppo di riformisti dem, è stato assegnato martedì alla ... ansa.it