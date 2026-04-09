Nel Consiglio comunale di Firenze è stato approvato un ordine del giorno che dichiara “mai più strade a Gentile e Almirante”, suscitando reazioni da parte di Forza Italia, che esprime solidarietà a un consigliere coinvolto. La decisione rappresenta una presa di posizione netta contro l’intitolazione di vie a figure storiche della politica italiana. La votazione si è svolta con una certa rapidità, senza che si siano registrate opposizioni significative.

Mossa (non a sorpresa), ma parecchio ideologica del Consiglio comunale di Firenze: è passata la mozione di una lista di estrema sinistra che impegna la sindaca dem Sara Funaro e la giunta rossa a “rigettare qualsiasi proposta di intitolazione di luoghi toponomastici Giovanni Gentile e Giorgio Almirante”. Vergogna rossa al consiglio comunale fiorentino. Un diktat da Unione sovietica, fanno sapere i “compagni” promotori della mozione, che “è anche un invito alla sindaca della Città metropolitana”, “affinché lo stesso principio si estenda agli altri Comuni della provincia. Non è un atto simbolico. È una presa di posizione netta su dove sta Firenze, su chi è, su cosa vuole costruire come memoria collettiva”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mai più strade a Gentile e Almirante”: a Firenze passa il delirante bando rosso. FdI: solidarietà a Giuli

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