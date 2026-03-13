Giustizia l' ultima boutade sul referendum | Mette in pericolo la vita dei cittadini

Una recente dichiarazione sostiene che il referendum in corso minaccia la vita dei cittadini, affermando che mette in pericolo la loro sicurezza. Parallelamente, si parla di un attacco senza precedenti alla magistratura, accusata di mettere in dubbio la sua autonomia e indipendenza. La discussione si focalizza su come queste questioni possano influenzare l’equilibrio tra i diversi poteri dello stato.

“È in atto un attacco senza precedenti nel nostro Paese al principio di autonomia ed indipendenza della magistratura su cui si regge l’effettività della separazione dei poteri. La riforma Nordio non danneggia i magistrati ma mette in pericolo la vita individuale e collettiva di tutti i cittadini. Per loro possono vedere drasticamente ridursi gli spazi di tutela dei loro diritti”. Così il presidente del Comitato per il No al Referendum, Enrico Grosso, nel suo intervento al XXV congresso di Magistratura Democratica “Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro” in corso a Roma. “Non voglio che i giudici siano ricondotti a quel modello di magistratura gerarchizzata, prona alla politica che la Costituzione ha voluto cancellare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

