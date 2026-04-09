Ludovica batte tutti e vince la fase regionale del Campionato di Italiano

Una studentessa di Norcia si aggiudica la fase regionale del Campionato di Italiano, un concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La competizione coinvolge studenti delle scuole secondarie e mira a riconoscere le competenze linguistiche e la padronanza della lingua italiana. La vittoria si è concretizzata in questa tappa, portando i “colori” della città a livello regionale.

Una studentessa di Norcia porta in alto i “colori” della sua città al Campionato di Italiano, il concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che valorizza le competenze linguistiche e la padronanza della lingua italiana tra gli studenti delle scuole secondarie. A conquistare il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Campionati di filosofia. Studentessa del Montale vince la fase regionalePONTEDERA Sharon Cerretini, studentessa della 5^ D indirizzo linguistico del liceo Montale di Pontedera ha vinto la fase regionale dei campionati di... L'Ars et Labor alla fase regionale del campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionaleArs et Labor Ferrara collabora con la Lega Nazionale Dilettanti per partecipare al campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionale.