È morta a 71 anni l’attrice canadese Catherine O’Hara, celebre per il suo lavoro in cinema e tv. La notizia è stata diffusa da TMZ e confermata da Variety. La sua scomparsa ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua carriera e il suo talento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La notizia della morte dell’attrice. È venuta a mancare all’età di 71 anni Catherine O’Hara, celebre attrice canadese naturalizzata statunitense, la cui scomparsa è stata confermata da Variety dopo la prima diffusione della notizia dal sito statunitense TMZ. O’Hara si è spenta dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo. Una carriera straordinaria tra cinema, tv e doppiaggio. Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O’Hara ha costruito una carriera lunga e variegata, spaziando con successo dal cinema alla televisione fino al doppiaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Catherine O’Hara: scomparsa a 71 anni l’icona del cinema e della tv

Approfondimenti su Catherine O’Hara

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice canadese nota per il ruolo della madre in “Mamma ho perso l’aereo”.

Se n’è andata a 65 anni Catherine O’Hara, una delle attrici più amate del cinema e della televisione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Catherine O’Hara

Argomenti discussi: Addio a Catherine O’Hara: la madre di Mamma, ho perso l’aereo. Aveva 71 anni; Addio a Catherine O’Hara, la madre di Kevin in Mamma ho perso l’aereo; Catherine O'Hara è morta, addio alla mamma di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo: l'attrice aveva 71 anni; È morta Catherine O’Hara, addio all’attrice di Schitt’s Creek e mamma di Kevin.

Catherine O’Hara morta, lo straziante addio di Macaulay Culkin: «Mamma, avevo ancora tanto da dirti. Ci vediamo più tardi»«Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita. Ma avevo ancora ... msn.com

Addio a Catherine O'Hara, protagonista in Mamma ho perso l'aereo e Schitt's ScreekAddio a Catherine O'Hara. L'attrice canadese nota al pubblico internazionale, fra gli altri, per Mamma ho perso l'aereo (interpretava la madre del piccolo protagonista impersonato da Macaulay Culkin) ... ansa.it

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” Link nei commenti - facebook.com facebook

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” x.com