Lucca Collezionando, giunta alla sua 26ª edizione, è considerata una manifestazione dedicata al mondo del fumetto. L’evento si svolge a Lucca e si propone come uno spazio aperto a tutti gli appassionati e collezionisti. Dario Dino guida l’organizzazione e ha dichiarato che la fiera rappresenta un punto di riferimento per il settore. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi che cresce di anno in anno.

Lucca Collezionando è un’isola felice all’interno del sempre più ricco panorama di eventi legati al fumetto. La città toscana viene immediatamente associata alla più ricca e frenetica Lucca Comics and Games, ma la kermesse primaverile ha un pregio che manca alla versione autunalle: lo slow life. Spazi più compatti, tanto che si tiene all’interno del polo fieristico che solitamente ospita Japan Town, e un ritmo più tranquillo, che in soli due giorni consente comunque agli appassionati di fumetto di godere di momenti in cui vivere la propria passione con una maggior tranquillità. Un aspetto fondamentale di Lucca Collezionando, che tra mostre e incontri riesce comunque ad offrire un ampio ventaglio di occasioni in cui incontrare artisti, visitare mostre e incontrare amici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lucca Collezionando 26, Dario Dino Guida “Lucca Collezionando è uno spazio per tutti”

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Il 28 e 29 marzo torna Lucca Collezionando: più di 100 ospiti già confermati, 26 incontri, oltre 170 espositoriUn weekend per rallentare, ritrovare le proprie passioni e condividerle con chi le ama quanto noi.

Lucca Collezionando 2026: il valore del tempo lento tra fumetto e passioneIl 28 e 29 marzo è tornato al Polo Fiere uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama fumettistico italiano: Lucca Collezionando 2026. liquidarte.it

Si alza il sipario su Lucca Collezionando: ricco il calendario di talk e incontri nella due giorniDomenica (29 marzo) alle 12,45 anche la consegna del premio satira intitolato ad Ettore Borzacchini a Doriano Solinas ... luccaindiretta.it