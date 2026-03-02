La fortuna bacia Terni gioca tre euro e ne vince ventimila | ecco dove

A Terni, in Umbria, un giocatore ha vinto 20.000 euro con una giocata di 3 euro al 10eLotto. La vincita è stata centrata venerdì 27 febbraio grazie a un “8” Doppio Oro effettuato in un punto vendita di viale della Stazione. La notizia è stata riportata dall’agenzia Agipronews.

Esulta l'Umbria con il 10eLotto. Come riporta l'agenzia di stampa specializzata Agipronews, nel concorso di venerdì 27 febbraio è stato centrato un colpo da 20mila euro a Terni, grazie a un "8" Doppio Oro e una giocata da 3 euro in un punto vendita di viale della Stazione.