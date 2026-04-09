La vedo nervosa… Bonelli imita e provoca Meloni E sulla mafia | In FdI iscritti che fanno riferimento al clan Senese

Durante una dichiarazione pubblica, un rappresentante di un gruppo politico ha commentato l’atteggiamento della Presidente del Consiglio, affermando di percepirla nervosa. Ha inoltre accusato membri di un’altra forza politica di essere iscritti a un clan mafioso, specificando il nome dell’organizzazione. Successivamente, ha affermato che la sua alleanza è pronta a partecipare alle elezioni e a governare il paese.

“Presidente del Consiglio, oggi la vedo molto nervosa, noi le diciamo che come Alleanza Verdi Sinistra siamo pronti ad andare al voto e a governare l’Italia. Abbiamo proposte, voi avete sfasciato l’Italia”. A provocare Giorgia Meloni, con tanto di ‘imitazione’ rispetto ai precedenti toni sarcastici della premier contro le opposizioni in Aula, è stato il deputato Avs Angelo Bonelli, attaccando la presidente del Consiglio sui suoi rapporti con Trump e sul tema immigrazione, nel corso dell’informativa sull’azione del governo alla Camera. “Ieri Netanyahu ha continuato a uccidere donne e bambini, che dite su questo?”, ha aggiunto Bonelli. Per poi lanciare una stoccata alla premier, replicando alle sue parole sul tema della criminalità organizzata: “Non ci venga a raccontare le questioni della mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La vedo nervosa…”, Bonelli imita e provoca Meloni. E sulla mafia: “In FdI iscritti che fanno riferimento al clan Senese” Meloni nel 2019 con Gioacchino Amico, pentito clan Senese ad evento FdI, la premier: “Impegno cristallino contro la mafia”Gioacchino Amico torna al centro dell’attenzione mediatica per una fotografia risalente al 2019 che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni durante un... Clan Senese: Cassazione lo inchioda alla mafia, pena in revisioneMichele Senese: la Cassazione conferma l’appartenenza alla criminalità organizzata, ma la pena è in revisione Michele Senese, figura di spicco della...