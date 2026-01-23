fondazione dell’ordine degli architetti di milano | nuovo cda e apertura alla città

L’Ordine degli Architetti di Milano ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della propria Fondazione. Questa scelta segna l’inizio di un percorso volto a rafforzare il rapporto con la città metropolitana e il contesto professionale. La nuova fase punta a promuovere iniziative e progetti che favoriscano il dialogo e la collaborazione tra gli architetti e la comunità locale.

