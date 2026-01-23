fondazione dell’ordine degli architetti di milano | nuovo cda e apertura alla città
L’Ordine degli Architetti di Milano ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della propria Fondazione. Questa scelta segna l’inizio di un percorso volto a rafforzare il rapporto con la città metropolitana e il contesto professionale. La nuova fase punta a promuovere iniziative e progetti che favoriscano il dialogo e la collaborazione tra gli architetti e la comunità locale.
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della propria Fondazione, dando avvio a una nuova fase di lavoro improntata al rafforzamento del dialogo con la città metropolitana, il mondo della.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: "Progettare e costruire in modo inclusivo": giornata di confronto a cura di Fondazione Architetti Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze sul tema dell’accessibilità
Leggi anche: Paolo Molteni è il nuovo presidentre dell'Ordine degli Architetti di Como
Argomenti discussi: 3 domande a: Giuseppina Pizzo, nuovo presidente della Fondazione Ordine degli Architetti di Trapani; Nuovo CdA della Fondazione OAMi; La festa della Polizia Locale: nel giorno di San Sebastiano anche il 165°anniversario della Fondazione del Corpo; Fondazione Architetti Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze organizzano una tavola rotonda sul destino della città europea contemporanea, la sua identità e la sua trasformazione.
Insediamento della fondazione dell’ Ordine degli Architetti PPC della provincia di TrapaniTRAPANI. Si è svolto in data 9 gennaio 2026, presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, l’insediamento ufficiale del Consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli ... alqamah.it
Si insedia il nuovo Cda della Fondazione Architetti nel Mediterraneo dell’Ordine di TrapaniSi è svolto il 9 gennaio, presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio di amministrazione ... itacanotizie.it
Alla Fondazione Carisbo apre oggi la mostra ’ Futurismo’ e ’Ritorno all’ordine’ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.