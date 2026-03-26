Dieci biomarcatori del sangue rivelano chi invecchia più velocemente | lo studio su Aging Cell
Uno studio pubblicato su Aging Cell ha identificato dieci biomarcatori presenti nel sangue che consentono di stimare l’età biologica di una persona. La ricerca si è concentrata sulla correlazione tra questi indicatori e il processo di invecchiamento, offrendo strumenti potenziali per valutare più accuratamente lo stato di salute legato all’età. I dettagli sui biomarcatori e le modalità di analisi sono stati presentati nel rapporto.
Uno studio su Aging Cell ha individuato 10 biomarcatori del sangue che permettono di stimare l'età biologica. Il modello distingue chi invecchia più velocemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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