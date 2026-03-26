Dieci biomarcatori del sangue rivelano chi invecchia più velocemente | lo studio su Aging Cell

Uno studio pubblicato su Aging Cell ha identificato dieci biomarcatori presenti nel sangue che consentono di stimare l’età biologica di una persona. La ricerca si è concentrata sulla correlazione tra questi indicatori e il processo di invecchiamento, offrendo strumenti potenziali per valutare più accuratamente lo stato di salute legato all’età. I dettagli sui biomarcatori e le modalità di analisi sono stati presentati nel rapporto.