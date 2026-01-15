Picchia l' ex con il biberon della figlia pieno di latte caldo | a giudizio compagna violenta

Una giovane statunitense è stata chiamata a comparire davanti al Tribunale di Perugia per rispondere del reato di stalking nei confronti dell’ex compagno. La vicenda riguarda un episodio di violenza, in cui la donna avrebbe colpito l’ex partner con il biberon della figlia, riempito di latte caldo. L’imputata, assistita dall’avvocato Giuseppe Montone, si trova ora di fronte a un procedimento giudiziario.

La Procura di Perugia contesta alla donna di “avere, con condotte reiterate, molestato e minacciato” l’ex compagno “con il quale è stata legata da relazione affettiva, cagionandogli un perdurante e grave stato di ansia e di paura e ingenerandogli un fondato timore per l’incolumità propria e della figlia minore”. Per l’accusa il 13 ottobre del 2020 la donna “trovandosi in macchina con l’ex compagno” lo avrebbe aggredito “mettendogli le mani al collo”. Il 24 ottobre seguente lo avrebbe morso “all’avambraccio destro e cagionandogli eritema ed ecchimosi”, giudicate guaribili in cinque giorni cinque, come da referto medico emesso dal personale sanitario del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Branca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

