Con il ritorno di El Niño rischiamo un nuovo anno da record per il caldo

Le previsioni stagionali indicano che il fenomeno El Niño potrebbe tornare a influenzare il clima mondiale nei prossimi mesi, dopo due anni di assenza. Si ipotizza che il ritorno di questa condizione possa portare a un nuovo anno caratterizzato da temperature elevate e record di caldo. Le autorità meteorologiche stanno monitorando attentamente le condizioni per capire come evolverà la situazione.

Le previsioni stagionali iniziano a delineare un quadro preciso per i prossimi mesi. E il sospetto è che le condizioni climatiche possano preludere a un 2027 di fuoco: dopo una tregua di due anni, il fenomeno El Niño potrebbe infatti tornare a condizionare il clima mondiale. Spingendo nuovamente al rialzo le temperature, anche in Europa, dove questo fenomeno meteo è spesso associato a ondate di calore estivo particolarmente intense. Per i climatologi, non si tratta di una sorpresa assoluta. Ma il nuovo El Niño andrebbe a innestarsi su un trend di riscaldamento che dura ormai da diversi anni, e secondo alcuni modelli previsionali rischia di rivelarsi estremamente intenso, aprendo le porte ad anomalie termiche e meteorologiche estreme nei mesi caldi del 2027. 🔗 Leggi su Today.it

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a Milano: dicembre da record con 9 gradi di media

