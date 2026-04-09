Lombardia in treno | tornano i convogli d’epoca e i viaggi sui laghi

In Lombardia tornano i treni d’epoca e i viaggi sui laghi, con Trenord che ha annunciato nuove iniziative per promuovere il turismo regionale. L’azienda ripristina i collegamenti tra città e bacini lacustri, offrendo pacchetti integrati per i viaggi. I convogli storici saranno nuovamente in servizio, collegando diverse località della regione. La ripresa delle corse storiche fa parte di un piano più ampio di rilancio del settore turistico.

Trenord rilancia il turismo regionale con una serie di iniziative che collegano i centri urbani ai bacini lacustri lombardi, puntando su pacchetti integrati e sul ritorno dei convogli storici. Il programma prevede itinerari che combinano ferrovie e navigazione, oltre a offerte specifiche per i parchi tematici e la partecipazione a eventi locali, sfruttando un incremento del 7% nei viaggi nel tempo registrato durante il primo trimestre dell’anno. La primavera in Lombardia si prepara con il ritorno dei treni d’epoca, con le prime partenze fissate per domenica 12 aprile. Questi convogli, che opereranno fino a novembre con un totale di 12 corse programmate, permetteranno di viaggiare su carrozze restaurate degli anni Venti, caratterizzate da finiture in velluto rosso cardinale e interni in legno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia in treno: tornano i convogli d’epoca e i viaggi sui laghi Treni storici Lombardia 2026: calendario e itinerari dei viaggi d’epocaTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più suggestivi per chi ama viaggiare lentamente e riscoprire il territorio in modo originale: i treni... Dramma sui binari, uomo travolto da un treno in corsa: convogli fermi e ritardiTragedia sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: venerdì mattina poco dopo le 10 un uomo non ancora identificato è stato investito da un treno in... Temi più discussi: Lombardia, tornano le gite in treno verso i laghi per la primavera 2026 e l'auto rimane nel box - CO Notizie; Torna il Sicilia Express: il treno che accorcia le distanze per le vacanze di Pasqua; Treni per il mare da Milano alla Liguria: nella bella stagione aumentano i collegamenti per evitare il traffico in autostrada; Fs Treni Turistici Italiani, per Pasqua torna il Sicilia Express. Con Trenord tornano le gite in treno verso laghi e parchi divertimentoCon l'arrivo della bella stagione tornano in Lombardia le 'Gite in treno' di Trenord verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d'arte e di sport. (ANSA) ... ansa.it Treni storici sul Lago di Como (e non solo): tutte le date e come funzionano le giteRipartono i viaggi storici di Trenord da Milano verso Como e i laghi lombardi: calendario 2026, itinerari, pacchetti e tutte le informazioni utili per organizzare la gita ... quicomo.it Buongiorno, sono di ruolo su primaria posto comune in Lombardia. Il superamento di un concorso su infanzia, si fini della mobilità vale come punteggio Grazie - facebook.com facebook In Lombardia curarsi è diventato sempre più difficile. Liste d’attesa infinite, carenza di personale, servizi territoriali insufficienti e una privatizzazione crescente stanno mettendo in crisi il diritto alla salute, trasformando quello che dovrebbe essere un diritto univ x.com