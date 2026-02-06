Dramma sui binari uomo travolto da un treno in corsa | convogli fermi e ritardi

Da bresciatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla linea ferroviaria Milano-Venezia si è verificato un grave incidente. Un uomo, ancora senza identità nota, è stato travolto da un treno in corsa poco dopo le 10. Il convoglio si è fermato, causando ritardi e disagi per molti pendolari. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo.

Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: venerdì mattina poco dopo le 10 un uomo non ancora identificato è stato investito da un treno in corsa. Il dramma si è consumato in territorio di Calcio, provincia di Bergamo, in località Cascina Cantarana a pochi passi dai confini con Rudiano.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Dramma sui binari: uomo travolto e ucciso da un treno partito da Chiasso e diretto a Milano

