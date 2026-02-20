Milano e Lombardia nel weekend dal 20 al 22 febbraio 2026 | sagre fiere enogastronomiche e sport

Milano e la Lombardia vivranno un fine settimana ricco di eventi dal 20 al 22 febbraio 2026, a causa della concomitanza tra le celebrazioni di Carnevale e le Olimpiadi invernali. Le piazze cittadine ospiteranno sfilate di maschere tradizionali e fiere enogastronomiche con prodotti locali, mentre gli impianti sportivi si riempiranno di appassionati pronti a seguire le gare. Le strade si animeranno con musica, degustazioni e spettacoli, attirando visitatori da tutta la regione. La città si prepara a un weekend di festa e sport.

Milano, 19 febbraio 2026 – Tra piazze, strade e spazi all’aperto la Lombardia si prepara a un fine settimana intenso, sospeso tra Carnevale e Olimpiadi. Dal 20 al 22 febbraio il calendario alterna sfilate, eventi gastronomici e appuntamenti sportivi. Il Carnevale Ambrosiano entra nel vivo e accompagna Milano fino al Sabato Grasso del 21 febbraio con parate, arte di strada e iniziative diffuse. A Laveno torna la doppia sfilata del Carnevale Lavenese 2026, mentre a Cremona dal 21 al 23 febbraio riflettori su BonTà Cremona, vetrina dei migliori prodotti italiani. A Sondrio, in Piazza Garibaldi, i Valtellina Winter Events seguono in diretta il gran finale di Milano Cortina 2026, tra maxischermi e specialità locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

