Misatango Riviera Dream Vision e anteprime nazionali accendono il weekend riminese

Il fine settimana riminese si riempie di eventi dedicati all’arte e alla cultura, con spettacoli teatrali, concerti e mostre in programma. Tra anteprime nazionali e incontri al Museo, il calendario propone anche presentazioni di libri e letture per bambini, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento per tutti i gusti. La città si prepara ad accogliere un weekend ricco di iniziative e appuntamenti.