Lombardia | dal sole mite all’allerta meteo arriva il maltempo

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia si appresta a cambiare situazione climatica, passando da una giornata con sole e temperature miti a condizioni di maltempo. Nei prossimi giorni, l’area sarà interessata da un aumento dell’instabilità atmosferica, che potrebbe portare pioggia e peggioramenti delle condizioni meteo. La regione ha emesso un’allerta meteo per monitorare gli effetti di questa transizione.

La Lombardia si prepara a una transizione meteorologica che vedrà il passaggio da un giovedì mite e soleggiato a una fase di instabilità più marcata nei prossimi giorni. Mentre oggi le temperature in pianura restano sopra la media con massime tra i 20 e i 25 °C, l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica e di un centro di bassa pressione cambierà radicalmente il volto del tempo nel territorio regionale tra venerdì e l’inizio della prossima settimana. Dinamiche termiche e venti locali per la giornata odierna. Il quadro attuale, monitorato dai dati Arpa, vede la Lombardia dominata da correnti settentrionali in quota che garantiscono una stabilità prevalente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Lombardia: dal sole mite all’allerta meteo, arriva il maltempo

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