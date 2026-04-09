Un rappresentante della Lega ha dichiarato che il digitale può migliorare il Servizio sanitario nazionale e rendere più uniformi i servizi tra le diverse regioni, offrendo ai cittadini pari opportunità di accesso alle cure. La sua affermazione si basa sulla convinzione che l’uso delle tecnologie digitali possa contribuire a una maggiore equità nel sistema sanitario pubblico.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Il digitale rappresenta una svolta nei processi di miglioramento del Servizio sanitario nazionale e può rendere più omogenei i sistemi sanitari regionali, garantendo ai cittadini pari possibilità di accesso alle cure". Lo ha detto la deputata Simona Loizzo (Lega), membro dell'Intergruppo parlamentare di sanità digitale, intervenendo da remoto a ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', l'evento promosso a Roma da Gsk e Adnkronos con il patrocinio di Farmindustria. "L'Italia ha avviato un percorso sulla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale ma le ricadute sui... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Loizzo (Lega): "Digitale chiave per equità di accesso a Ssn e omogeneità tra Regioni"

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