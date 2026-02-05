Malattie rare | Loizzo Lega ‘un tavolo tecnico per cure odontoiatriche ai fragili’

Il deputato della Lega Loizzo propone di creare un tavolo tecnico al Ministero della Salute. L’idea è di mettere insieme amministrazioni, pazienti, professionisti e parlamentari per rivedere le regole delle cure odontoiatriche per le persone fragili. Loizzo spiega che serve un confronto diretto per migliorare le linee guida e garantire un’assistenza più efficace.

"Lanciare presso il ministero” della Salute “un tavolo tecnico che unisca in sinergia amministrazioni, pazienti, professionisti e parlamentari istituzionalmente coinvolti, per ridisegnare le linee guida del trattamento odontoiatrico in pazienti fragili”. Lo ha detto Simona Loizzo, Capogruppo della XII Commissione Sanità presso la Camera dei deputati, intervenendo a Roma, nella sala Refettorio della Camera, al convegno ‘Odontoiatria speciale nel soggetto fragile’ promosso e organizzato dalla Sioh - Società italiana di odontostomatologia per l'handicap, dalla Fedemo - Federazione delle associazioni emofilici e dal Cnel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quando si tratta di cure odontoiatriche per pazienti fragili, il medico Sioh Magi sottolinea l'importanza di lavorare tutti insieme.

