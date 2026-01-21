La sanità in Italia, e in particolare nel territorio di Polistena, sta affrontando sfide che minacciano il principio di equità del Servizio sanitario nazionale. La situazione attuale crea difficoltà per le famiglie e le persone più fragili, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire un accesso equo alle cure e tutelare i diritti di tutti i cittadini.

(Adnkronos) – "L'equità è un principio cardine del nostro Servizio sanitario nazionale e sta soffrendo. Gli indicatori di equità sono peggiorati, soprattutto nel Mezzogiorno. A pagarne il prezzo maggiore sono le famiglie a basso reddito e con minore istruzione. Questo ha generato un razionamento implicito delle cure". Lo ha detto Barbara Polistena, presidente del comitato scientifico di Crea Sanità, in occasione della presentazione del 21esimo Rapporto Sanità del Crea – Centro per la ricerca economica applicata in sanità, e della Fimmg – Federazione italiana medici di medicina generale, oggi a Roma nella sede del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Rapporto Crea sanità: "Cresce la spesa delle famiglie per le cure, serve riforma del Ssn"Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi.

Leggi anche: Chiusura della Rsa di Roveredo: "Scelta miope dell'Asfo. Un danno per i più fragili e le loro famiglie"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sanità, Polistena (Crea): Principio equità Ssn in sofferenza, danno per famiglie e fragili'Superare dibattito maggioranza-opposizione e aprire una fase costituente come quella che portò alla nascita del Servizio sanitario nazionale' ... adnkronos.com

Spesa sanitaria privata: il conto più salato per le famiglie fragili e povere impone di rifondare il sistema dell’assistenzaLa spesa sanitaria privata si attesta al 37,6% per i nuclei familiari più in difficoltà con un impatto soprattutto al Sud: l’analisi del Crea di Tor Vergata chiede di riscrivere la sanità pubblica per ... ilsole24ore.com

La sanità in Calabria e l'ospedale di Polistena, Irto tuona: "situazione inaccettabile, ma Occhiuto ci dice che va tutto bene" | INTERVISTA - facebook.com facebook