Le aziende del settore logistico si trovano in difficoltà a causa degli aumenti dei costi, che stanno influenzando le attività quotidiane. Molte di queste imprese dichiarano di vivere alla giornata, senza una pianificazione a lungo termine, e si trovano a dover affrontare eventi imprevedibili che complicano ulteriormente la gestione operativa. La situazione si è fatta ancora più complessa nelle ultime ore, con le imprese che si trovano a dover gestire un contesto in rapido cambiamento.

"Viviamo alla giornata, siamo in balia degli eventi ed in questo quadro è sempre più difficile immaginare gli sviluppi a breve termine: lo abbiamo visto nelle scorse ore, senza bisogno di dover fare chissà quali esempi. In un contesto del genere, fare programmazione diventa complicato". Federico Albini, managing director di Albini & Pitigliani e presidente della sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Toscana Nord, ha così sintetizzato lo stato d’animo delle aziende attive nel trasporto merci e della logistica alla luce delle tensione tra Stati Uniti ed Iran. Tutte le imprese del comparto hanno assistito a un incremento dei costi, dovuto al rincaro del diesel (ossia principale combustibile utilizzato per il trasporto su gomma) e la situazione geopolitica mondiale non sembra indurre all’ottimismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Logistica in difficoltà: "Preoccupati dai costi. Viviamo alla giornata"

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