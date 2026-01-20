nerone annuncia il winter tour 2026 dopo il sold out ai magazzini generali di milano

Nerone annuncia il “Winter Tour 2026” a seguito del sold-out dello scorso 22 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Il tour, prodotto da Plasma Concerti, porta l’artista in diverse città italiane, offrendo un nuovo appuntamento con la sua musica. Questa tournée rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno riscosso grande successo e consolidato la sua presenza nel panorama musicale.

Dopo il sold-out dello scorso 22 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, Nerone annuncia il nuovo e attesissimo Winter Tour 2026, prodotto da Plasma Concerti. A partire dal 6 dicembre, l’artista porterà sui palchi di alcuni dei più importanti club italiani il meglio del suo ultimo album “Penkiller”, insieme ai brani più amati del suo repertorio. Un tour che arriva a coronamento di un periodo particolarmente intenso e significativo per la carriera di Nerone, da sempre riconosciuto come uno dei performer più solidi e potenti della scena rap italiana. Ad accompagnare l’annuncio del tour, è stato pubblicato lo scorso 3 dicembre il nuovo album dal vivo “Nerone Live 2025”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube in formato video. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

