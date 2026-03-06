Lloyd's ha rivolto un appello alla Casa Bianca a causa delle recenti tensioni nello stretto di Hormuz, uno dei punti chiave per il trasporto di petrolio e gas a livello globale. La regione è al centro di un aumento di preoccupazioni che coinvolgono il traffico marittimo e la sicurezza delle rotte commerciali. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando l’importanza strategica dello stretto.

Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio e di gas. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come «zona di operazioni belliche», con circa mille navi bloccate nell'area a causa dell'escalation militare in Medio Oriente. Secondo la Lloyd's Market Association di Londra il valore delle imbarcazioni ferme supera i 25 miliardi di dollari e circa la metà trasporta petrolio e gas. E qui sorge un problemino per Keir Starmer, quello che concede le basi britanniche agli Usa, anzi no. Ecco, bisogna sapere che Londra non è solo un centro finanziario, ma è il centro dell'assicurazione globale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, Lloyd's chiama Casa Bianca: cosa sta succedendo

Escalation in Medio Oriente, Lloyd’s: “Mille navi bloccate nello Stretto di Hormuz, carichi per oltre 25 miliardi di dollari”L’escalation militare in Medio Oriente sta iniziando a produrre effetti concreti anche sul commercio internazionale e sulle rotte energetiche globali.

Leggi anche: Lloyd’s: “Più di 1.000 navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Quasi tutte cariche di gas e petrolio, per un valore di 25 miliardi di dollari”

Altri aggiornamenti su Stretto di Hormuz Lloyd's chiama Casa....

Temi più discussi: Hormuz chiuso e Trump rassicura sulla navigazione; Iran, media: Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di Hormuz; Lo Stretto di Hormuz è chiuso: l'Europa di fronte al suo secondo shock energetico in quattro anni; Centinaia di petroliere ferme ai lati di Hormuz, perché lo Stretto è così strategico.

Stretto di Hormuz bloccato, danno da 25 miliardi. Perché quel tratto di mare è strategicoCresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore ... notizie.tiscali.it

Escalation in Medio Oriente, Lloyd’s: Mille navi bloccate nello Stretto di Hormuz, carichi per oltre 25 miliardi di dollariL’escalation militare in Medio Oriente sta iniziando a produrre effetti concreti anche sul commercio internazionale e sulle rotte energetiche globali. Secondo ... laprimapagina.it

Il traffico navale nello stretto di Hormuz si è quasi completamente interrotto per effetto della guerra. L'esame dei segnali di navigazione in acqua "indica che il traffico si è ridotto a livelli di una cifra, con solo due transiti commerciali confermati osservati nelle ulti - facebook.com facebook

Non solo gas e petrolio: chiudere lo Stretto di #Hormuz significa paralizzare industria e agricoltura globali x.com