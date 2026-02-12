Coppa Italia la Lazio vola in semifinale | eliminato ai rigori il Bologna

La Lazio ha passato il turno ai rigori contro il Bologna e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, con entrambe le squadre che non sono riuscite a segnare durante i tempi regolamentari e i supplementari. Alla fine, i biancocelesti hanno avuto la meglio dal dischetto, conquistando così un pass per l’incontro con l’Atalanta di Palladino. La sfida si giocherà nelle prossime settimane, mentre il Bologna esce sconfitto, ma con la testa già rivolta alle prossime partite di

La Lazio supera ai rigori il Bologna e strappa un biglietto per la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà l'Atalanta di Palladino La Lazio completa il quadro delle semifinali di Coppa Italia raggiungendo l'Atalanta. Al Dall'Ara i biancocelesti superano il Bologna ai calci di rigore al termine di una sfida intensa e carica di tensione: 1-1 nei tempi regolamentari, poi decisiva la maggiore freddezza dal dischetto. A sbloccare la gara è Santiago Castro nel primo tempo, ma nella ripresa è Noslin a ristabilire l'equilibrio. Dagli undici metri la squadra di Sarri è impeccabile, mentre Provedel respinge il tentativo di Ferguson e Orsolini fallisce il rigore che spegne definitivamente le speranze rossoblù.

