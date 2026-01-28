Verde pubblico e sicurezza in città Sotto la lente la metà delle piante

In città, il tema del verde pubblico torna al centro dell’attenzione. Sono stati abbattuti 22 alberi quest’anno, molti dei quali per problemi di sicurezza o di salute. La metà delle piante in città presenta difetti, anche piccoli, che mettono a rischio la sicurezza di chi passa vicino. Si lavora per capire come intervenire senza compromettere troppo il patrimonio verde della città.

Ventidue abbattimenti e oltre la metà delle piante cittadine che hanno un qualche problema piccolo o grande che sia. Sono alcuni dei dettagli della fotografia del verde cittadino, tra criticità da gestire e strategie per il futuro emerso nella serata di approfondimento ospitata lunedì a Villa Gianetti. Un incontro tecnico ma aperto alla cittadinanza, durante il quale amministratori e tecnici hanno illustrato numeri, priorità e interventi sul patrimonio arboreo saronnese. Ad aprire la serata l’assessore al Verde Mauro Lattuada, affiancato dal consigliere con delega alla sostenibilità Simone Galli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

