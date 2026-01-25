Gli agenti della Locale osservano lo spaccio in diretta al Novi Sad 35enne in manette

Nella mattinata di ieri si è svolto il processo per direttissima nei confronti di un uomo di 35 anni arrestato venerdì 23 gennaio dalla Polizia locale di Modena per possesso e spaccio di droga nel parco Novi Sad. Gli agenti avevano monitorato l’area in diretta, intervenendo prontamente al momento dell'arresto. L’episodio evidenzia l’attività di controllo e prevenzione delle forze dell’ordine nella zona.

Si è svolto nella mattinata di ieri il processo per direttissima nei confronti di un uomo arrestato nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio dalla Polizia locale di Modena per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, al termine di un intervento nella zona di parco Novi Sad.

