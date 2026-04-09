Lo abbiamo trovato Speranze finite dopo la sua scomparsa e le ricerche | la notizia poco fa

Dopo due giorni di ricerche e appelli, è stata comunicata la scoperta di un uomo di 50 anni, originario di Mercogliano, che era scomparso nel corso dell’ultimo fine settimana. Le autorità e i familiari avevano condotto numerosi controlli e appelli pubblici nel tentativo di rintracciarlo. Purtroppo, la scoperta è avvenuta senza vita, confermando la fine delle speranze di ritrovarlo vivo.

Due giorni di apprensione, appelli e controlli senza sosta. Dopo circa 48 ore di ricerche, è stato trovato senza vita Gianfranco De Simone, panettiere 50enne originario di Mercogliano. La notizia ha chiuso nel modo più drammatico una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso l’ Irpinia. Nelle ore successive alla scomparsa, la mobilitazione sul territorio era cresciuta progressivamente. Con il passare del tempo, tuttavia, l’assenza di risposte concrete ha alimentato preoccupazione e incertezza. Il caso di Gianfranco De Simone e l’appello rilanciato in tv. La scomparsa di Gianfranco De Simone aveva raggiunto anche l’attenzione nazionale. La trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva rilanciato l’appello, contribuendo alla diffusione di eventuali segnalazioni utili. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Lo abbiamo trovato”. Speranze finite dopo la sua scomparsa e le ricerche: la notizia poco fa Leggi anche: “Lo abbiamo trovato”. Gianfranco De Simone trovato senza vita dopo 48 ore di ricerche Leggi anche: “Il giorno della scomparsa…”. Federica Torzullo, scoperta choc sul marito: la notizia poco fa Kicked out at grandma's funeral, she's actually the richest heiress & now pampered by all! Argomenti più discussi: Italiano: Con l’Aston Villa serve una gara perfettissima, dobbiamo tenere vive tante speranze; Arbeloa: il Madrid deve giocare al 200% per riaccendere le flebili speranze scudetto in Liga; I giorni di passione di Lampedusa. Questi nostri fratelli traditi in alto mare; Shalana Santana, nel film La salita: La speranza è la responsabilità più grande che abbiamo verso i ragazzi. SERIE C | Foggia, speranze vive nei numeri ma serve affidarsi al “talento”: Pazienza traccia la strada e chiede imprevedibilità a chi finora ha viaggiato con i fari spenti #foggia #sport - facebook.com facebook #ottoemezzo Guerra, Caracciolo: “Speranze di tregua svanite per colpa di Israele: Netanyahu guida, Trump mero esecutore” x.com