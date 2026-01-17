Il giorno della scomparsa… Federica Torzullo scoperta choc sul marito | la notizia poco fa

Il giorno della scomparsa di Federica Torzullo rappresenta un episodio che ha attirato l’attenzione nelle zone rurali di Anguillara Sabazia. Recenti sviluppi hanno portato alla luce una scoperta importante riguardo al marito della vittima, sollevando nuove domande sulle circostanze del suo allontanamento. La vicenda continua a essere oggetto di approfondimenti da parte delle autorità, mentre la comunità attende con attenzione ulteriori chiarimenti.

"Il giorno della scomparsa.". Federica Torzullo, scoperta choc sul marito: la notizia poco fa – La scomparsa di Federica Torzullo rimane al centro delle indagini nelle zone rurali intorno ad Anguillara Sabazia. A diversi giorni dal momento in cui si sono perse le sue tracce, della donna di 41 anni non è ancora stato trovato alcun segno, mentre il fascicolo aperto dalla Procura di Civitavecchia per omicidio si arricchisce di nuovi elementi. Gli inquirenti stanno lavorando su una ricostruzione fatta di spostamenti anomali, reperti sequestrati e accessi telefonici che, secondo chi indaga, sarebbero avvenuti quando Federica era già stata aggredita. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scomparsa di Federica Torzullo: ultime notizie e sviluppi delle indagini in corso - Rimane alta l'attenzione sulla misteriosa scomparsa di Federica Torzullo, mentre le indagini si intensificano focalizzandosi sul marito.

Federica Torzullo, il papà: «Ho avuto un presentimento. Lei stava per tornare a vivere con noi» - «Avevo un presentimento, me lo sentivo nello stomaco che era successo qualcosa a Federica perchè lei era un vulcano, messaggiava in continuazione e vedere che dalle 8,20 non si ... ilmessaggero.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, rilievi del Ris in una discarica - Il marito, Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio: ieri i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nell’azienda dell’uomo e nella villetta ... tg24.sky.it

Federica Torzullo scomparsa da 6 giorni: la scoperta choc di pochi minuti fa sul marito #torzullo

Anguillara Sabazia, proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo Ottavo giorno dalla sua scomparsa. Le indagini continuano senza sosta dopo che la scientifica del nucleo investigativo dei carabinieri ieri ha rilevato diverse tracce di sangue al’inter - facebook.com facebook

Scomparsa Federica Torzullo, parla un amico: "Ho visto il marito pulire il camion il giorno della scomparsa": #DentrolaNotizia x.com

