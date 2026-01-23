Bournemouth-Liverpool sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e dettagli su Bournemouth-Liverpool, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:30. Verranno fornite le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, considerando la serie positiva dei Reds, che arrivano all’incontro con tredici risultati utili consecutivi, l’ultimo ottenuto in trasferta contro il Marsiglia. Un confronto importante per entrambe le squadre, con aspettative e analisi tecniche da valutare attentamente.

Il Liverpool si dirige verso Bournemouth con una striscia aperta di tredici risultati utili, l'ultimo dei quali ottenuto in trasferta al Velodrome dove la squadra di Arne Slot si è imposta per 3-0 contro il Marsiglia. Sei di questi risultati però sono stati pareggi, così come sono terminate in parità le ultime quattro sfide giocate.

