LIVE Sinner-Mensik ATP Doha 2026 in DIRETTA | il giovane ceco sulla strada della semifinale

Jannik Sinner ha battuto Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP Doha 2026, qualificandosi per la semifinale. Il giovane tennista ceco, nato nel 2005, ha ceduto in due set, nonostante abbia provato a reagire nel secondo, ma senza successo. La partita si è svolta sul cemento rapido del torneo qatariota, con Sinner che ha mostrato una buona solidità in battuta e alcune accelerazioni decisive. Ora, l’italiano si prepara a sfidare il vincente tra Alcaraz e Ruud.

