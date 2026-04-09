LIVE Sinner-Machac ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale

Alle prime luci del mattino, il match tra il tennista italiano e il suo avversario si è acceso sul campo principale del torneo ATP di Montecarlo. La partita, valida per il passaggio ai quarti di finale, è visibile in diretta streaming. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla situazione in tempo reale cliccando sul link dedicato. Il pubblico è in attesa di vedere quale dei due atleti riuscirà a prevalere e avanzare nella competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Machac Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il ceco sarà il secondo del programma di giovedì 9 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il belga Zizou Bergs ed il tedesco Alexander Zverev. Al termine di questa sfida toccherà a Sinner e Machac. Si tratta della quarta sfida tra i due, la seconda in stagione, ma la prima in assoluto sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 in campo per l’accesso ai quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik... Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: prova solida dell’azzurro che accede ai quarti di finale Temi più discussi: Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming; Monte-Carlo ottavi LIVE, Sinner sfida Machac: gli aggiornamenti; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; Sinner-Machac si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Montecarlo e decisione ufficiale di Sky. Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streamingDa Doha a Monte-Carlo. Due mesi dopo l'ultima volta, Jannik Sinner ritrova Tomas Machac sul suo cammino. Stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale del Masters 1000 del Principato. Il match è ... sport.sky.it Sinner-Machac, oggi gli ottavi di finale a Montecarlo: quando gioca, chi è l'avversario e dove vederlo in tvJannik Sinner inizia alla grande la stagione sulla terra, debuttando in maniera perfetta nel Masters 1000 di Montecarlo: nella prima uscita stagionale sulla terra rossa ha battuto il francese ... leggo.it https://www.oasport.it/2026/04/masters-1000-monte-carlo-sinner-avanti-3-0-nei-precedenti-con-machac-berrettini-ha-gia-vinto-contro-fonseca/ I precedenti di Jannik Sinner e Matteo Berrettini contro i rivali negli ottavi di finale. Per il momento i nostri portacolori - facebook.com facebook #Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo x.com