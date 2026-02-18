LIVE Sinner-Popyrin ATP Doha 2026 in DIRETTA | il n2 in campo per l’accesso ai quarti di finale

Jannik Sinner affronta oggi Alexei Popyrin a Doha, dopo aver perso in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic. La partita degli ottavi di finale, valida per l’ATP 500, si gioca in un momento in cui l’italiano cerca di conquistare il primo titolo stagionale. Sinner vuole reagire alla delusione australiana e dimostrare di essere in forma, mentre Popyrin punta a sorprendere con un gioco aggressivo. La sfida si svolge sulla superficie dura del torneo qatariota, con il pubblico pronto a sostenere l’azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Doha, con l’azzurro che cerca il primo titolo della stagione dopo la sconfitta in semifinale dell’ Australian Open contro il serbo Novak Djokovic per 2-3 (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6). L’attuale numero due al mondo per raggiungere il tennista australiano al secondo turno dell’ ATP di Doha ha dovuto eliminare al primo turno l’ostico Tomas Machac, con il risultato di 2-0 (6-1, 6-4), mentre Popyrin, in cerca di nuovi ottimi risultati dopo un periodo di forte crisi, non ha avuto problemi con la wild card del torneo, il qatariota Mubarak Shannan Zayd, sconfitto per 2-0 (6-0, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 in campo per l’accesso ai quarti di finale

LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 a caccia dei quarti di finaleJannik Sinner ha conquistato una vittoria importante contro Alexei Popyrin per avanzare agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha.

LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Popyrin vince facile e attende l’azzurro, match non prima delle 17.30Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.