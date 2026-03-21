In diretta dal torneo ATP di Miami, Cobolli-Collignon si trova sul campo mentre lotta per recuperare uno dei due break subiti. Attualmente il punteggio è 5-7, 3-4, e l’azzurro riesce a mantenere la concentrazione con un servizio esterno vincente. Il belga risponde con un rovescio incrociato lungo, mentre il pubblico segue con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze. A-40 Lunga la risposta di rovescio incrociato del belga. 40-40 Ace interno del tennista cresciuto a Roma. 30-40 Diritto incrociato e vincente di Cobolli. Seconda. 15-40 Passante di diritto lungolinea vincente dell’azzurro. Seconda. 0-40 Diritto lungolinea vincente del belga. Ci sono tre palle break. 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente giocata di tocco di Collignon. 0-15 Largo il diritto incrociato del portacolori del bel paese. 4-2 Diritto incrociato e vincente del belga classe 2002. 40-0 Ace interno del numero 72 ATP. 30-0 Servizio interno vincente del nativo di Rochester. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro stringe i denti e recupera uno dei due break

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