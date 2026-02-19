LIVE Sinner-Mensik 1-2 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il ceco resiste all’azzurro e annulla quattro palle break

Jannik Sinner ha subito una sconfitta contro il ceco Mensik nel match di Doha 2026, innescata da alcune difficoltà nel mantenere il servizio. Durante il secondo set, Sinner ha avuto quattro occasioni di break, ma Mensik le ha neutralizzate tutte con risposte precise. Il tennista italiano ha tentato di riprendere il ritmo, ma il suo avversario ha mostrato solidità nel momento decisivo. La partita si è conclusa con Mensik che ha mantenuto la calma, lasciando Sinner senza chance di rimonta. Restano le sfide da seguire in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungolinea perfetto di Sinner. 30-30 Risposta vincente di Mensik! Seconda. 30-15 Ottimo servizio di Sinner che chiude con il dritto. Ancora seconda. 15-15 Ace dell'azzurro. 0-15 In rete il rovescio di Sinner. Seconda per Jannik. 1-2 GAME MENSIK. Annullando quattro palle break, il ceco resiste alle offensive di Sinner e sale in vantaggio. A-40 Terzo ace per Mensik. 40-40 Serve and volley su palla break! Mensik è stato bravissimo a chiudere il punto a rete dopo un'ottima prima esterna. 40-A Profondità pazzesca di Sinner con la risposta che finisce sulla riga, Mensik ci può fare davvero poco.