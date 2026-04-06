Alle 19.41 si conclude la diretta della prima semifinale di Superlega volley 2026 tra Perugia e Piacenza, con i padroni di casa che vincono 3-1 dopo aver sofferto nel corso della partita. La squadra umbra si prepara ora a disputare gara 2, prevista per mercoledì, con l'incontro tra Civitanova e Verona. La partita è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti sul punteggio e le fasi salienti.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41: per oggi è tutto, da mercoledì di nuovo in campo per gara2 (Civitanova-Verona). Grazie per averci seguito e buona serata! 19.40: In casa Perugia 19 punti di Ben Tara, 1r8 di Plotnytskyi e 14 di Semeniuk. per Piacenza 19 punti di uno straordinario Simon, 14 punti per Bovolenta e 13 per Gutierrez 19.38: Perugia, invece, riesce sempre a mantenere uno standard elevato, anche se non sempre è stata efficace in attacco e al servizio, subendo un calo abbastanza vistoso nel terzo parziale. 19.36: E’ stata una gara1 spettacolare quella di Perugia con gli umbri che hanno confermato di avere qualcosa in più contro un’avversaria che ha concesso pochissimo alla squadra di casa, commettendo pochi errori e tenendo quasi sempre il ritmo indiavolato degli umbri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale

LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea.

LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel quarto set, 11-811-9 Incredibileeeeeeeeeeee! Azaione spettacolare con una difesa impossibile di Piacenza e l’attacco in mani out di Bovolenta da seconda linea 20-25...

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In un Palabarton letteralmente infuocato va in scena Gara 1 di semifinale scudetto tra Perugia e Piacenza. E' la formazione di coach Lorenzetti ad imporsi con il risultato di 3-1 , giocando una partita stellare facebook

Pallavolo SL Scudetto - Pasquetta sottorete per gara1 di semifinale tra Perugia e Piacenza x.com