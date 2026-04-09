LIVE Piacenza-Perugia 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Ben Tara trascina gli umbri che vincono 20-25 il terzo set!

Nella partita di volley tra Piacenza e Perugia, gli umbri si sono aggiudicati il terzo set con il punteggio di 20-25, grazie ai punti di Ben Tara, che ha realizzato un mani fuori dalla seconda linea. Piacenza ha commesso un errore che ha consegnato quattro set point agli avversari. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati dei set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 NUOVO VANTAGGIO PERUGIA! Mani fuori di Ben Tara da seconda linea! 20-24 Erroraccio di Piacenza che regala i quattro set point. Perugia chiama challenge per l’inout, ma la palla è nettamente fuori. 20-23 Non resta in campo la pipe di Semeniuk. 19-23 Adringa trova la deviazione giusta da posto quattro. 18-23 Porro rovescia per Bovolenta, ennesima diagonale da posto due per l’opposto azzurro. 17-23 Primo tempo di Crosato, ma che smarcamento di Giannelli. 17-22 Bellissima diagonale interna di Adringa da posto quattro. 16-22 Semeniuk supera il muro a tre con una diagonale da posto quattro. 16-21 Questa volta la pipe del 17 è vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Ben Tara trascina gli umbri che vincono 20-25 il terzo set! LIVE Piacenza-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri gestiscono il vantaggio nel terzo set, 11-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Ben Tara chiude la ricezione slash di Piacenza. LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Gutierrez trascina gli emiliani che riaprono l’incontro, 20-2520-25 Piacenza con l’errore di Semeniuk al servizio si aggiudica il terzo set con una bella accelerazione nel finale e riapre la partita! 2-1 6-3... Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Piacenza facing Perugia. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com