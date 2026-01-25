LIVE Italia-Grecia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Segui la diretta della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto 2026. La sfida è in corso e ti aggiorneremo in tempo reale sull’andamento del primo quarto. Resta collegato per tutte le notizie e i momenti salienti dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 La Grecia invece è stata fermata dall’Ungheria, ponendo fine ai sogni di gloria ma non ad una medaglia. 16.38 L’Italia nella corsa per l’oro si è fermata in semifinale contro i padroni di casa della Serbia, perdendo per 17-13. 16.34 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Grecia match valevole per la finale del terzo posto dell’Europeo di pallanuoto maschile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026, il palio c’è la medaglia di bronzo. Archiviata la partita persa contro la Serbia, il Settebello torna in vasca con l’obiettivo di salire sull’ultimo gradino del podio continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! LIVE Italia-Turchia 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quartoSegui in tempo reale la partita Italia-Turchia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026, con aggiornamenti costanti e il via del primo quarto imminente. LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!Segui la diretta della partita tra Italia e Slovacchia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: LIVE Italia-Grecia 13-15, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: prima sconfitta del Settebello, ellenici superiori; Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming; LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello a caccia del podio; Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming: azzurri a caccia del terzo posto. LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 La Grecia invece è stata fermata dall'Ungheria, ponendo fine ai sogni di gloria ma non ad una medaglia. oasport.it LIVE Italia-Grecia 13-15, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: prima sconfitta del Settebello, ellenici superioriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Può terminare qui questa cronaca in Diretta e in Live con la speranza che il Settebello trovi la reazione ... oasport.it Europei di pallanuoto, l'Italia si gioca il bronzo contro la Grecia: orario e dove vedere il Settebello in tv - facebook.com facebook Europei di #pallanuoto, l' #Italia si gioca il bronzo contro la #Grecia: orario e dove vedere il Settebello in tv x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.