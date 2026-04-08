LIVE Italia-Croazia 2-1 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | grande parata di Nicosia su Buric!

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Croazia, il primo quarto si conclude con un punteggio di 2-1 a favore degli italiani. Poco prima della fine del periodo, il portiere italiano ha compiuto una grande parata sul tentativo di tiro di Buric. La partita, valida per il campionato mondiale del 2026, è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto, Italia-Croazia 2-1. 0.23 Murato il tiro di Buric. 1.30 Fase fallosa del match con tantissimi falli da entrambe le parti. 2.50 Fallo in attacco di Iocchi Gratta. 3.37? Goooooooooool, Di Somma si fa perdonare con una bordata sul primo palo, Italia-Croazia 2-1. 5.23? Gol su rigore di Butic, fallo di Di Somma, Italia-Croazia 1-1. 6.08? Fallo di Carnesecchi in attacco, ripartono i croati. 7.06? Gooooooooooooool, Guerrato sigla una rete ad incrociare, Italia-Croazia 1-0. 7.43? Errore di Zuvela sotto porta, parata di Nicosia. 7.55? Inizia il primo quarto, palla alla Croazia. 14.28 Tutto pronto per l’inizio del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande parata di Nicosia su Buric! Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... Italia - Croazia 13-10: gli Highlights | Europei maschili di Pallanuoto 2026 Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione diretta; Dove vedere Brasile-Croazia in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole; Italia fuori dai Mondiali: azzurri sconfitti dalla Bosnia, niente qualificazione per la terza volta di fila · Calcio; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook ProgettoGUSTI Laboratori Esperienziali 24.03 - @VecchioConvento Programma VI-A INTERREG ITALIA-CROAZIA A.3.3 - D.3.8.1 Eventi "Taste the Destination" #romagna #gastronomia #cookinglesson #emiliaromagna x.com