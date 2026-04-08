LIVE Italia-Croazia 6-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | grande parata di Nicosia su Buric!

La partita tra Italia e Croazia nella Coppa del Mondo di pallanuoto 2026 si sta giocando in diretta, con il punteggio che al momento è di 6-6. A circa un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo, le due squadre sono ancora in parità, mentre a poco meno di tre minuti dalla ripresa, un gol di Toncinic ha pareggiato i conti approfittando di un'espulsione italiana. Durante il match, il portiere italiano ha effettuato una grande parata su Buric.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.49? Timeout chiamato dalla Croazia. 3.16? Gol di Toncinic che approfitta dell’espulsione di Guerrato, Italia-Croazia 6-6. 3.40? Gooooooooool, Cannella, superiorità numerica sfruttata da manuale, Italia-Croazia 6-5. 4.12? Gol su rigore di Kharkov, ancora su fallo di Di Somma, Italia-Croazia 5-5. 4.46? Gooooooooooooool, Gianazza di forza sul secondo palo, Italia-Croazia 5-4. 5.08? Gol di Kharkov, ancora in superiorità numerica questa volta su esclusione di Bruni, Italia-Croazia 4-4. 5.33? Gooooooooooool, Iocchi Gratta in controfuga approfitta dell’errore in fase offensiva della Croazia, Italia-Croazia 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 6-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande parata di Nicosia su Buric! LIVE Italia-Croazia 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: grande parata di Nicosia su Buric!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto, Italia-Croazia 2-1. Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Italia - Croazia 13-10: gli Highlights | Europei maschili di Pallanuoto 2026 Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione diretta; Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la Croazia; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook Forza Italia!!! Gioca come la Croazia x.com