LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | McNulty prosegue la sua azione in solitaria

Durante la tappa odierna del Giro dei Paesi Baschi 2026, un ciclista ha continuato a guidare in solitaria, mentre gli inseguitori si sono avvicinati. A metà pomeriggio, il distacco tra il leader e il gruppo principale si è ridotto a circa due minuti e trenta secondi. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre i ciclisti cercano di guadagnare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Ripreso dagli inseguitori McNulty. 16.18 Scende anche il ritardo del gruppo maglia gialla ora a 2’30”. 16.15 40 chilometri al termine, a McNulty resta 1? sui 33 inseguitori. 16.14 Continua a perdere lo statunitense. Gli inseguitori guadagnano grazie al treno della Uno-X Mobility. 16.11 Nel gruppo principale sta tirando la Bahrain Victorious. 16.08 Questo lungo tratto in pianura non aiuterà l’americano. 16.05 Scende a 1’40” il vantaggio di McNulty. 16.02 50 chilometri al traguardo. 15.59 Dopo la fine della discesa ci saranno circa 25 chilometri di pianura. 15.56 Il distacco del gruppo Seixas è arrivato a 4?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty prosegue la sua azione in solitaria Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty al comando della corsa LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty prosegue la sua azione in solitariaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Scende anche il ritardo del gruppo maglia gialla ora a 2'30. 16.15 40 chilometri al termine, a McNulty ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook