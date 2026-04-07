LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la fuga riprende vigore

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. A circa 115 chilometri dal traguardo, la fuga continua a portare avanti il gruppo. La salita di San Miguel de Aralar, di prima categoria e lunga 9,4 chilometri con una pendenza media del 7,8%, si presenta come il momento chiave di questa frazione, dove i grandi favoriti potrebbero tentare la mossa decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa. 14:48 La salita finale di San Miguel de Aralar, prima categoria di 9,4 chilometri al 7,8% di pendenza media, sembra lo scenario ideale per il duello tra i big. Come risponderanno Ayuso, Del Toro e Roglic al dominio di Seixas nella crono inaugurale? 14:45 Lo sloveno Primoz Roglic ha conquistato sei successi di tappa e cinque secondi posti al Giro dei Paesi Baschi. 14:42 I corridori si avvicinano all’Alto de Lizarraga (3.8km al 5%). 14:39 Il gruppo guadagna terreno. Il vantaggio dei fuggitivi scende a 1’35”. 14:36 Ethan Hayter ha vinto una tappa in uno dei sette grandi giri del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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