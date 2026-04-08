LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi

Oggi si tiene la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa in diretta e il gruppo che controlla gli attacchi dei fuggitivi. A circa quaranta chilometri dal traguardo, i ciclisti stanno affrontando l’ultimo tratto di gara. La corsa prosegue con il gruppo che mantiene il controllo e le azioni degli attaccanti sono monitorate in tempo reale. La competizione è ancora aperta e si aspetta il finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 16:23 Mancano quaranta chilometri alla fine della tappa. 16:20 La prossima difficoltà da affrontare sarà Bikotx gane, salita di 8 km al 4,9%. 16:17 Il vantaggio dei fuggitivi, all’ultimo rilevamento, è di 1’24”. 16:14 Il francese Axel Laurance della INEOS Grenadiers ha già percorso 2514 chilometri in questa stagione. 16:11 Problema meccanico Per Ilan Van Wilder. 16:08 Joan Bou guida la classifica del GPM con 18 punti e cinque lunghezze di vantaggio su Seixas. 16:05 Lo spagnolo Joan Bou ha vinto il GPM di Barrerilla. 16:02 Mancano 60 chilometri alla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, il gruppo controlla LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in sedici al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com