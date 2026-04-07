Oggi si tiene la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con cinque ciclisti in fuga al comando della corsa. A circa 15 secondi dai primi classificati, si trovano due contrattaccanti: uno del Movistar Team e l’altro del Team Visma | Lease a Bike. I dettagli sulla situazione in corsa vengono aggiornati in tempo reale, offrendo uno sguardo diretto sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 I due contrattaccanti Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike) sono a 15” dai battistrada. 14:05 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 2’35”. 14:02 Il britannico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) è il corridore meglio piazzato in classifica generale all’interno della fuga. Il suo ritardo è di 56” da Seixas. 13.59 150 chilometri al traguardo. 13.57 L’azione dei due ha costretto anche il gruppo ad un’accelerazione. 13.54 Due uomini al contrattacco dal gruppo: Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike). 13.51 Iniziato il primo GPM di giornata: Etxauri (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in cinque a guidare la corsa

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Il Giro dei Paesi Baschi continua con una 2ª tappa che è la prima in linea di quest’edizione, dopo aver aperto le danze ieri con una cronometro a Bilbao. Ecco tutti i dettagli della frazione odierna. - facebook.com facebook

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