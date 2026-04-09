LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Alex Aranburu fa festa a Galdakao guadagna ancora Seixas

Oggi si è conclusa la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un arrivo a Galdakao. Durante la corsa, il ciclista locale ha festeggiato la vittoria, mentre un altro corridore ha mantenuto la leadership in classifica generale. La gara è terminata alle 17.28, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Dal Giro dei Paesi Baschi 2026 è tutto. Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento a domani con un’altra tappa che promette spettacolo. Un saluto sportivo! 17.28 Questa la nuova classifica generale. 1 – SEIXAS Paul DCT 12:03:53 – 2 – ROGLI? Primož RBH 2:19?0:20 3 – LIPOWITZ Florian RBH 2:28?0:20 4?3 IZAGIRRE Ion COF 2:29?0:07 5?1 SKJELMOSE Mattias LTK 2:34?0:20 6?1 TULETT Ben TVL 2:47?0:20 7?1 BAUDIN Alex EFE 2:51?0:20 8 – TEJADA Harold XAT 3:08?0:20 9 – UIJTDEBROEKS Cian MOV 3:21?0:20 10 – CHAMPOUSSIN Clément XAT 3:22?0:20 17.27 Aranburu aveva la gamba più fresca ed ha vinto. Resta il rammarico per Scaroni, autore di una grande rimonta spenta dallo spagnolo nei metri finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas Leggi anche: Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tutti Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook