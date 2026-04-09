Oggi si svolge la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza e arrivo a Galdakao. La frazione si snoda lungo un percorso che attraversa diverse zone della regione, con orari e dettagli specifici disponibili per gli appassionati. Tra i favoriti si segnala il ciclista Seixas, che si trova al centro dell’attenzione durante questa fase della corsa. La tappa si conclude nel pomeriggio, offrendo agli spettatori una giornata di competizione intensa.

Quarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 13.20 Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La quarta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI. 3119 e ben sette GPM da scalare, giornata senza un attimo di pausa per i corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tutti

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