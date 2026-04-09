LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Aranburu fa festa a Galdakao guadagna ancora Seixas

Oggi si corre una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa in diretta. Durante la frazione odierna, un corridore ha festeggiato a Galdakao, mentre un altro ha aumentato il proprio vantaggio nella classifica generale. Nel finale, uno dei partecipanti ha avuto qualche problema nello scatto decisivo, ma è comunque riuscito a mantenere un buon margine grazie a un'azione in discesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Seixas si è leggermente piantato nello strappo finale ma ha ancora guadagnato terreno sugli avversari nella generale con una grande azione in discesa. 17.18 Secondo Johanessen, terzo Scaroni che ha cercato nel finale il colpaccio. 17.18 Decima vittoria per lo spagnolo, la terza nei Paesi Baschi. 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! 17.15 Volata finale!!!! 17.15 Grande azione di Scaroni che si sta riportando sui battistrada. 17.15 Scatta Scaroni! 17.14 Ultimo chilometro!!!!!! 17.13 Aranburu e Johannesen si giocano la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas Leggi anche: Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tutti Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas fa il vuoto, gli altri big inseguono a 50? Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook