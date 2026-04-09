LIVE Berrettini-Fonseca ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | grande sfida al possibile ‘terzo incomodo

Oggi si svolge l'incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del Torneo ATP di Montecarlo. La partita si gioca sul campo principale del torneo, con inizio previsto questa mattina. I due tennisti si affrontano in un match che potrebbe decidere il prosieguo della competizione. La sfida viene trasmessa in diretta e sarà aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del Torneo ATP di Montecarlo. Matteo Berrettini torna in campo al Masters 1000 di Montecarlo per giocarsi un posto nei quarti di finale: giovedì 9 aprile alle ore 11.00, sul Court des Princes, l’azzurro affronterà il giovane brasiliano Joao Fonseca in una sfida che mette di fronte esperienza e talento emergente. Il cammino del romano nel Principato è stato fin qui particolare ma estremamente convincente. Dopo aver beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut al primo turno, Berrettini ha offerto una prestazione semplicemente dominante contro Daniil Medvedev, travolto con un clamoroso doppio 6-0 in appena 50 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodo Come cambia il tabellone di Berrettini dopo aver eliminato Medvedev. Possibile sfida al ‘terzo incomodo’Matteo Berrettini prosegue nella sua avventura a Montecarlo e lo fa nella maniera più sorprendente possibile. LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini-Fonseca oggi a Monte-Carlo: ecco dove vederla su Sky; Live Matteo Berrettini - João Fonseca - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/04/2026; LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodo. Berrettini-Fonseca oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini contro Joao Fonseca, 10 anni di differenza e una Montecarlo pronta a vedere quello che è il secondo capitolo di un confronto ... oasport.it Berrettini-Fonseca all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streamingSfida suggestiva all'orizzonte per Matteo Berrettini che negli ottavi di Monte-Carlo affronterà Joao Fonseca, un anno e mezzo dopo il precedente in Coppa Davis. Appuntamento giovedì alle 11 sul Campo ... sport.sky.it https://www.oasport.it/2026/04/masters-1000-monte-carlo-sinner-avanti-3-0-nei-precedenti-con-machac-berrettini-ha-gia-vinto-contro-fonseca/ I precedenti di Jannik Sinner e Matteo Berrettini contro i rivali negli ottavi di finale. Per il momento i nostri portacolori - facebook.com facebook Joao Fonseca carico per Berrettini: “Dieci brasiliano fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…” - x.com