Matteo Berrettini ha superato Medvedev nel torneo di Montecarlo, modificando così il quadro delle qualificazioni. La vittoria ha portato il tennista italiano a proseguire nel percorso della competizione, aprendo nuove possibilità di sfide future. La prossima sfida potrebbe essere contro un avversario considerato tra i più pericolosi del tabellone, creando aspettative per i turni successivi.

Matteo Berrettini prosegue nella sua avventura a Montecarlo e lo fa nella maniera più sorprendente possibile. Nessuno avrebbe potuto immaginare che l’azzurro si presentasse agli ottavi di finale non soltanto senza aver perso set, ma addirittura senza aver concesso alcun game ai suoi rivali. Un percorso particolare quello del romano. All’esordio, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, Berrettini ha avuto vita facile per un problema fisico che ha condizionato l’incedere dell’iberico. Sullo score di 4-0 in proprio favore, è calato il sipario per la decisione di Bautista Agut di ritirarsi. Tuttavia, la vera sorpresa c’è stata quest’oggi nel match d’apertura del programma sul campo Ranieri III. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Berrettini dopo aver eliminato Medvedev. Possibile sfida al ‘terzo incomodo’

Atp Miami, Berrettini eliminato al terzo turno da Vacherot(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato agli Atp Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione.

Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo.

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Doppio bagel a Medvedev e ritorno agli ottavi di Monte-Carlo! Medvedev crolla, ma la vittoria è un bel boot di fiducia per Berrettini: riuscirà a tornare a livelli di un tempo - facebook.com facebook

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