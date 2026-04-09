LIVE Berrettini-Fonseca 3-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il brasiliano si aggiudica il primo set

Al torneo di Montecarlo, il primo set tra il brasiliano e l’avversario si è concluso con il punteggio di 6-3 a favore del giocatore sudamericano. La partita è ora in corso e verranno aggiornamenti in tempo reale. Contestualmente, si sta disputando anche il secondo incontro tra un altro atleta e il suo avversario, con inizio previsto alle 11.00.

3-5 Arriva il break per il brasiliano! In rete il dritto di Berrettini che ha sbagliato tutto quello che poteva negli ultimi due minuti 11.01: In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove il vincente affronterà uno tra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Un traguardo che, per Berrettini, rappresenterebbe un ulteriore passo avanti in un torneo iniziato in modo sorprendente e che ora può trasformarsi in una concreta occasione per rilanciarsi ad altissimo livello. 10.58: Per Berrettini sarà fondamentale mantenere la stessa solidità mostrata contro Medvedev, cercando di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi e limitando le accelerazioni del giovane brasiliano, che ama giocare in spinta e prendere l’iniziativa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il brasiliano si aggiudica il primo set LIVE Berrettini-Fonseca 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italiana vince il primo set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:51 Vedremo quale sarà la reazione dell’australiano e del britannico. Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Monte-Carlo ottavi LIVE, Berrettini-Fonseca: la cronaca in diretta dalle 11; Monte-Carlo ottavi LIVE, Berrettini-Fonseca: la cronaca in diretta giovedì dalle 11; Berrettini-Fonseca vale un posto nei quarti: quando e dove vederla. LIVE Berrettini-Fonseca 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE ... oasport.it Berrettini-Fonseca in diretta LIVE a Montecarlo, il risultato in diretta: 1° set (3-6) al brasiliano, dopo Sinner-MachacSinner, Berrettini e Musetti a Montecarlo 2026: i risultati degli italiani in campo in diretta e gli aggiornamenti live ... fanpage.it Berrettini in campo contro Fonseca. Poi tocca Sinner: sfida Machac e aspetta Alcaraz - facebook.com facebook Anche oggi la giornata inizia con Matteo Berrettini L’italiano affronta Joao Fonseca per un posto ai quarti di finale x.com