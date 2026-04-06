LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie 6-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | la coppia italiana vince il primo set in rimonta

Durante il torneo di Montecarlo, la coppia italiana ha conquistato il primo set in rimonta contro gli avversari australiano e britannico. La sfida prosegue e si attende di vedere come risponderanno i due giocatori stranieri. La partita è in corso e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:51 Vedremo quale sarà la reazione dell’australiano e del britannico. 11:50 La coppia azzurra conquista quattro giochi di fila e, con merito, vince il primo parziale. 6-4 Chiude con la volée di rovescio Berrettini. 30-40 De Minaur chiude a rete. 15-40 Errore a rete dell’australiano. 15-30 Largo il diritto del britannico. 15-15 Berrettini piega la racchetta di De Minaur. 15-0 Smash per Norrie. 5-4 Attento sotto rete Vavassori 40-40 Risposta violenta dell’australiano. 40-30 Lungo il diritto di Norrie. 30-30 In rete anche la volée di rovescio per Berrettini. 30-15 In rete il diritto del romano. 30-0 Vavassori chiude a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italiana vince il primo set in rimonta LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente BolelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea... LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: giocatori in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 I giocatori entrano in campo e iniziano il riscaldamento. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: assente Bolelli, si gioca alle 11.00; Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: assente Bolelli, si gioca alle 11.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea ... oasport.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com